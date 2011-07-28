Gizem Doğan, Norveç'te ölen 68 kişi arasında!

T24 - Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven, Utöya katliamında ölenlere yapılan otopsi sonucunda Gizem'in cesedinin de tespit edildiğini açıkladı. Güven, polis ekiplerinin aileye haber verdiğini söyleyerek, "Polis aileye Gizem'in cesedinin teşhis edildiğini bildirmiş. Bunu duyan aile perişan durumda. Oldukça üzgünler. Ne de olsa ümitleri vardı" dedi.





Gizem Doğan’ın babası Abdulkadir Doğan, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen saldırıda kızının öldüğüne inanmadığını belirtmişti. Doğan, "DNA testi sonuçlarını görmeden öldüğüne inanmam" ifadesini kullanmıştı.



Bu arada Norveç polisinin, Utöya Adası'ndaki ceset arama çalışmalarına da bugün itibarıyla son verdiği bildirildi.



Rosten okuluna giden 17 yaşındaki Gizem Doğan, hem okulunda, hem de iktidardaki İşçi Partisi’nin gençlik kollarında faal bir öğrenciydi. Gençlik kolları toplantısı için gittiği adada birçok arkadaşıyla birlikte silahlı saldırının kurbanı olan Gizem'i anmak için Norveçli arkadaşları internette birçok sayfa açtı. Youtube’a “Gizem’in Anısına” yüklenen videoda, arkadaşları, “Seni özlüyoruz. Huzur içinde yat. Sen her zaman çok sevileceksin” dediler.



Arkadaşları saldırı hakkında Hürriyet’e şu açıklamayı yapmıştı: “Silah sesleri duyunca kayalıklardan denize atlama kararı verdik. Gizem ise yüzme bilmediğini, kayalıklara doğru kaçarak saklanmak istediğini söyledi. Koşarken bir ara ‘telefonumu düşürdüm’ dedi ve arkada kaldı. Bize yetişir diye kaçmaya devam ettik. Ama sonra kendisinden haber alamadık.”

Caninin son sözleri: Şimdi bittim



Norveç'te 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en kanlı saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in yakalandığında ilk sözlerinin, “Şimdi bittim” olduğu ortaya çıktı.



AA'nın haberine göre, Norveç'te yayımlanan Verdens Gang gazetesinde güvenilir kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, 32 yaşındaki Breivik'in polis tarafından yakalandığında ağzında çıkan ilk sözlerin “Şimdi bittim” olduğu belirtildi. O andan itibaren Breivik'in bir laf ebesine dönüştüğü ifade edilen haberde, saldırganın neler söylediği ise belirtilmedi.



Haavard Gaasbakk başkanlığındaki komandoların ateş sesleri gelen bölgeye yaklaşarak, “Polis, silahlıyız” diye seslendiği belirtilen haberde, kısa bir süre sonra Breivik'in ellerini havaya kaldırmış halde çalıların arasından çıktığı ve silahını da 15 metre arkasına bırakmış olduğu ifade edildi.



Norveç polisi, Ütoya Adası ve başkent Oslo'da toplam 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları düzenleyen 32 yaşındaki Anders Behring Breivik'in yarın tekrar sorgulanacağını açıkladı.



