Gizem çözüldü: Koalalar nasıl yaşayacak kadar su içiyor?

T24 Dış Haberler

Bilim insanları, uzun süredir süregelen bir gizemi çözdü; koalalar nasıl hayatta kalmalarına yetecek kadar su tüketiyor?

Yeni bir araştırma ilk defa koalaların doğada su tüketme aktivitelerini inceledi. Araştırmada koalaların ağaç gövdelerinden akan yağmur suyunu da yaladığı ve su ihtiyacını tamamıyla yedikleri yaprakların içeriğine dayandırmadığı görüldü.

Araştırma için 2006 ile 2019 yılları arasında Avustralya'da doğal ortamında bulunan 46 koala izlendi.

Araştırma ekibinin başındaki Valentina Mella, "Davranış incelemede neyin normal olduğunu ve neyin normal dışı olduğunu belirlemek hayvanların neye ihtiyacı olduğunu anlamak için çok önemlidir. Yeterince dikkatli izlersek bize cevapları verirler" dedi.

Koalalar hayatlarının büyük bir bölümünü okaliptüs ağaçlarının tepesinde geçirirler. Diyetleri okaliptüs yapraklarında oluşur. Koalaların çok nadir olarak direk olarak tatlı su kaynaklarından tüketim yaptığı görülmüş ve su ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı merak konusu olmuştu.

Mella, koalaların sıklıkla ıslak yaprakları yiyerek su ihtiyacını karşıladığını ifade etti.