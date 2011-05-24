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Dünya

GİYSİLERDE KAHN'IN DNA'SI BULUNDU NEW YORK (A.A)

24 Mayıs 2011 03:14

-GİYSİLERDE KAHN'IN DNA'SI BULUNDU NEW YORK (A.A) - 24.05.2011 - New York'ta Uluslararası Para Fonunun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın saldırısına uğradığını söyleyen kadın çalışanın giysilerinde Kahn'a ait DNA bulunduğu bildirildi. Amerikan NBC kanalının haberinde, kaldığı otelin çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Dominique Strauss-Kahn'a ait DNA'nın, saldırdığı kadın çalışanın giysilerinde tespit edildiği belirtildi. New York'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 ayrı suçtan yargılanması kararlaştırılan 62 yaşındaki Kahn, Manhattan'da bir apartman dairesinde 24 saat ev hapsinde tutuluyor. Elektronik kelepçeyle hareketleri izlenen Kahn'ın yanında kendi yararı için devamlı olarak silahlı güvenlik memuru bulunuyor.

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