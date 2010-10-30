Giysi diyetiyle 'ne giyeceğim' derdine son

T24 - Doğuş Holding Strateji Bölüm Başkanı Özlem Denizmen, yoğun iş temposuna ayak uydurmak için gardrobunu diyete soktu. Dünyadaki yeni trendden esinlenen Denizmen, ayda sadece altı kıyafet giymeye başladı.

Kadınların evden çıkmadan önce ne giyeceğine karar vermek için harcadığı zamanın toplamı, bir araştırmaya göre, hayat boyunca 286 günü buluyor. Sabahları kılık kıyafete harcanan zamanın kadınların hayatından 286 tam günü çaldığını öğrenen Doğuş Holding Strateji Bölüm Başkanı Özlem Denizmen, çareyi ‘kıyafet diyeti’ne girmekte bulmuş. ABD’den Dubai’ye tüm dünyada iş kadınları arasında hızla yayılan bu diyet, her ay belli sayıda kıyafet giymeye dayanıyor. Denizmen’in mönüsünde ise sadece 6 kıyafet var.

Diyete başlamadan önce modacı Gamze Saracoğlu’na danışan Denizmen, “Daha çok tayyör, beyaz gömlek, siyah pantalon ve etekten oluşan mönüler yaptık. Bu diyette aksesuar ve ayakkabı tüketimi ise sınırsız. Aylık kıyafet sayım ise 6 ya da altı!” diyor.



Projesini Beyaz Saray’a taşıdı

Denizmen ‘Bir ayda altı kıyafetle yetinebiliyor musunuz?’ sorusunu ise, “Araştırmalar gösteriyor ki, ne kadar alsak da yine giyecek birşey bulunmuyor. Bu araştırmalara katılanlar görüyormuş ki, bir ay boyunca altı kıyafet giydiğinizi bırakın iş yerindeki arkadaşlarınızı, eşiniz bile fark etmiyor. Benim eşim de farketmedi!” diyor.

Geçen nisan ayında televizyonda ‘Para Durumu’ programını yapmaya başlayan Denizmen, Türkiye’de bireysel para yönetimi, finansal okur yazarlığı artırmaya dönük sosyal girişim projesini televizyona taşıdı. Denizmen geçen yıl, ABD Başkanı Barack Obama’nın daveti ile Beyaz Saray’daki Girişimcilik Zirvesi’ne de katılıp projesini tanıttı.



Şahenk’in dikkatini faksla çekti

Artık Dünya Girişimciler Platformu’nun üyesi olan Denizmen, sunum yaparken Obama’nın, “Türkiye Başbakanı Sayın Erdoğan 2011 Girişimcilik Zirvesi’nin Türkiye’de yapılmasını istiyor. Önümüzdeki yıl projelerinizi orada sunacaksınız” sözlerini hiç unutmuyor.

ABD’nin ünlü üniversiteleri Cornell, MIT, Stanford, Harvard’da okumuş olan Özlem Denizmen, Merill Lynch’de çalışırken gönderdiği bir faksla Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in dikkatini çekmeyi başardı. Denizmen, geçen 15 yılda da Doğuş Holding’in Strateji Bölüm Başkanlığı ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar yükseldi. Türkiye, Özlem Denizmen’i birkaç hafta önce CNBC-e’deki Para Durumu adlı programında ekrana kaplumbağa ve tavşanla çıkınca tanıdı. Üç çocuk annesi Denizmen hazırlayıp sunduğu programda izleyicilerine günlük hayata dair ekonomik tavsiyelerde bulunuyor. Telefonla bağlanan izleyicilere, bazen kredi kartı borcununun nasıl kapatılabileceğini anlatıyor, bazen bütçelerini aşmayı yasaklıyor.

Üniversitelerde öğrencilere para yönetimiyle ilgili seminerler veren Denizmen’e, birlikte gittiğimiz Trakya Üniversitesi’nde “Evlenme teklifi aldım, evet demeli miyim?”, “Köfteci mi açsam, kapta mısır mı satsam?” soruları da soruldu.



Patronu ve üç aylık bebeğiyle uçtu

Şu anda Doğuş Holding’in halka arz çalışmalarını da yürüten Özlem Denizmen beş yıl önce Garanti Bankası’nın ortaklık görüşmeleri için Singapur’a üç aylık oğlu ile birlikte gitmiş. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in, “Ciddi olamazsın ama galiba ciddisin, peki o halde” sözü üzerine annesi ve oğlunu da yanına alıp uçağa binen Denizmen satış görüşmelerine katılmış.

Denizmen, ‘Çocuk ve kariyeri bir arada götürmek mümkün mü?’ sorusuna, “İkisini de istiyorsanız başka seçeneğiniz yok. Gerisi Ferit Bey gibi anlayışlı bir patrona kalıyor. Kadınlardan çocuk sahibi olduklarında beklentilerin azalmadığı bir grupta çalışmanın yararını gördüm. Ferit Bey hayatta babalık rolünü önemseyen ve çalışanlarına da bu konularda anlayışlı davranan çok demokrat bir patrondur. Bu anlamda çok şanslıyım” diyor.