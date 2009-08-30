Giyim sektöründe çifte bayram beklentisi

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yeni eğitim-öğretim dönemi giyim sektörünü hareketlendirdi. Yoğunluğu artan sektörün temsilcileri ''çifte bayram'' yaşamak istiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uzun süredir durgunluk yaşayan giyim sektöründe, yaklaşan bayram öncesi telaş arttı.

Yaz koleksiyonlarını sınırlı sayıda üreten sektörde, konfeksiyon atölyelerinde yeniden yoğunluk yaşanırken, üretici firmaların yanı sıra esnafta satışlarını katlayarak adeta ''çifte bayram'' yapmak istiyor.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Tarık Bozbey, hazır giyim sektörünün uzun süredir büyük durgunluk yaşadığını, tüm umutlarının bayram ve okul alışverişinde olduğunu söyledi.

Kriz nedeniyle yaz koleksiyonlarının sınırlı sayıda üretildiğini bunun da yüzde 50-70'e varan indirimlerle tükendiğini anlatan Bozbey, yeni sezon hazırlıklarının da yoğun bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Yaklaşan ramazan bayramı ve arkasından yeni eğitim-öğretim sezonunun başlayacak olmasının sektör temsilcilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını belirten Bozbey, ''Hem okulların açılması, hem bayram aynı aya denk geliyor. Bunan yanında kış sezonu alış verişinin de yapılacak olması, tüketiciyi perakende pazarına yöneltecektir. Uzun zamandır durgun olan giyim sektörü de rahat bir nefes alacaktır'' dedi.

Satışlarda önemli derecede canlanma olmasını beklediklerini belirten Bozbey, atölyelerdeki yoğunluğun da arttığını bildirdi.

-''İHRACATÇI DA RAHATLAR''-

Bozbey, bayram ve sonrasında yaşanacak hareketliliğin, iç pazar üreticilerinin yanında ihracata yönelik üretim yapan firmaları da rahatlatacağını söyledi.

Genellikle Avrupa ülkeleri ile çalışan ihracat sektörünün, temmuz ve ağustosta ticaret yoğunluğunun düştüğünü ifade eden Bozbey, ''Hem mevsim dönüşü hem de bu aylarda Avrupa'da izin mevsiminin olması ihracatı önemli ölçüde düşürür. O bakımdan temmuz ağustos durgunluğuna, eylül perakendesi çok iyi bir hareket getirecek'' diye konuştu.

