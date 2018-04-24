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Ekonomi

Giyim devinde 44 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

H&M, hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974'ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir

24 Nisan 2018 22:13

Bir süredir mağazalarına müşteri çekmekte zorlanan İsveçli giyim devi Hennes & Mauritz (H&M), hisselerinin işlem görmeye başladığı 1974'ten bu yana ilk defa temettü kesintisine gidebilir.

Bloomberg'ten 27 analistin tahminlerinin ortalamasına göre H&M'in 2018 mali yılı için temettü kesintisi yüzde 7,5 olacak.

Temettü payını son yıllarda 9,75 İsveç kronunda tutan H&M, bir yandan internet alışverişlerini güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan Zara'ya ait zincirlerden Inditex ve Amazon gibi devlerle rekabeti sürdürüyor.

27 kişiden 10'u temettü kesintisi öngörürken, 16'sı bir değişim olmayacağını ifade etti.

Analistlerden biri kar payı ödemesinin 2018'de yükseleceğini söyledi. Credit Suisse Analisti Simon Irwin'e göre H&M'in temettü kesintisi yüzde 30 olabilir.Analistler ayrıca şirketin karının bu yıl yüzde 10 gerilemesini bekliyor. İsveçli markanın öz sermaye kârlılığı, 2016'nın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 38 düştü. Bu, 16 yılın en düşük seviyesiyken, şirketin borçları da tarihinin en yükseğinde.

 

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