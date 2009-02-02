Given Manchester City'de

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Newcastle United'ın kalecisi Shay Given'ı renklerine bağladı.



Ara transfer döneminde transfer atağına kalkan Manchester City'de teknik direktör Mark Hughes, İrlandalı file bekçisi Given ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.



"Shay gibi deneyimli bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Premier Lig'de başarısı herkesçe kabul görmüş bir futbolcuyu takıma almaktan memnunum" diyen Hughes, transfer ücretine ilişkin bir bilgi vermedi.



İrlanda Milli Futbol Takımı'nda da mücadele eden Given, Celtic ve Blackburn Rovers ile kiralık olarak Swindon Town ve Sunderland kulüplerinde de forma giydi.



Deneyimli file bekçisi, Newcastle United'ta 12 yıldır forma giyiyordu.

