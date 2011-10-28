-Giuseppe Rossi 6 ay sahalardan uzak kalacak MADRİD (A.A) - 28.10.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'in İtalyan forveti Giuseppe Rossi, sahalardan 6 ay uzak kalacak. Villarreal kulübünün açıklamasında, takımın önceki gün Real Madrid'e deplasmanda 3-0 yenildiği maçta sakatlanan Rossi'nin sağ diz bağlarından ameliyat edilmesinin gerektiği belirtildi. Açıklamada, 24 yaşındaki Rossi'nin 6 ay futbol oynayamayacağı kaydedildi. La Liga'da 9 maçta 7 puanla 18. sırada bulunan Villarreal'de forvetlerden Brezilyalı Nilmar da bu ay başında dizinden ameliyat edilmişti.