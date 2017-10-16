Giuliano: İlk yarıda çok iyiydik; maça çok iyi giriş yaptık

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2. golü atan Giuliano, maç sonu ilk yarıda maça çok iyi giriş yaptıklarını söyledi.

Haftaya deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili taraftarın verdiği önemli çok iyi bildiğini ve tüm hafta takım halinde konsantre olacaklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, galibiyetin özgüvenleri adına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Giuliano'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bu akşam galip gelmek çok önemliydi. Çok mutluyuz. Özgüven anlamında önemliydi. İlk yarıda çok iyiydik. Çok iyi giriş yaptık. İkinci yarıda üretkenliğimiz biraz düştü.

Her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum. Maç içinde bir değişiklik olmadı. İlk yarıda baskıyı daha iyi yaptığımız için Soldado'ya daha yakındım. İkinci forvet gibi görünmüş olabilirim. Bu pozisyona alışıyorum, daha uyumlu oynuyorum. Mutluyum bu akşam takımdaki işbirliğinden dolayı."

"Derbinin önemini biliyorum"

O maçın neler ifade ettiğiyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Taraftarın neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Konsantrasyonumuzu üst düzeyde tutarak en iyi şekilde çalışacağız.