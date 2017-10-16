T24 LogoT24 Logo
Spor

Giuliano: İlk yarıda çok iyiydik; maça çok iyi giriş yaptık

"Derbinin taraftar için neler ifade ettiğini çok iyi biliyorum"

16 Ekim 2017 00:41

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2. golü atan Giuliano, maç sonu ilk yarıda maça çok iyi giriş yaptıklarını söyledi.

Haftaya deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili taraftarın verdiği önemli çok iyi bildiğini ve tüm hafta takım halinde konsantre olacaklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, galibiyetin özgüvenleri adına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Giuliano'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bu akşam galip gelmek çok önemliydi. Çok mutluyuz. Özgüven anlamında önemliydi. İlk yarıda çok iyiydik. Çok iyi giriş yaptık. İkinci yarıda üretkenliğimiz biraz düştü.

Her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum. Maç içinde bir değişiklik olmadı. İlk yarıda baskıyı daha iyi yaptığımız için Soldado'ya daha yakındım. İkinci forvet gibi görünmüş olabilirim. Bu pozisyona alışıyorum, daha uyumlu oynuyorum. Mutluyum bu akşam takımdaki işbirliğinden dolayı."

"Derbinin önemini biliyorum"

O maçın neler ifade ettiğiyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Taraftarın neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Konsantrasyonumuzu üst düzeyde tutarak en iyi şekilde çalışacağız.

ETİKETLER

GiulianoFenerbahçeYeni Malatyasporgolaçıklamailk yarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24