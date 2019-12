Giuliani'nin kızı makyaj malzemesi çaldı

T24- Babası uzun yıllar New York belediye başkanlığı yaptı. Milyon dolarlık bir servete sahip. ABD başkanı olmak için aday adayı oldu. Kızı ise 100 dolarlık kozmetik malzemesi çalarken yakalandı.



New York Emniyetinin Sözcüsü Paul Browne, Harvard Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Caroline Giuliani'nin, Manhattan'daki kozmetik dükkanı Sephora'dan değeri 100 dolardan fazla tutan 5 adet makyaj malzemesi çaldığını açıkladı.





Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında görüldüğü, dükkan yöneticilerinin eski belediye başkanının kızını suçlamak istemedikleri, ancak polisin Giuliani'yi çok değerli olmayan bir şey çalma suçundan tutukladığı kaydedildi.





31 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak olan Caroline Giuliani, konuyla ilgili olarak basına açıklama yapmazken, belediye başkanlığı döneminde New York'ta suç oranını aldığı önlemlerle azaltmayı başaran baba Giuliani, konunun şahsi bir mesele olduğunu ifade ederek, basından kızının özel hayatına saygı göstermesini istedi.





Caroline Giuliani, eski New York Belediye Başkanı'nın, aktris ve televizyon muhabiri eski eşi Donna Hanover'dan olan iki çocuğundan biri.