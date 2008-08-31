'Gittim geldim sevgiyi gördüm'

Almanya ve Türkiye o şok anını konuşuyor. Sahada ölümle burun buruna gelen Köln kaptanı Ümit Özat, hayata “merhaba” dedikten sonra Hürriyet’e duygularını anlattı: “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum!”

Karlsruhe maçının 26’ıncı dakikasında dili nefes borusunu tıkayan Ümit Özat, sahada kendisi için duyulan endişe, gözlerden süzülen yaşlar ve dudaklardan dökülen “Allah’ım onu bize bağışla” dualarını öğrendiğinde çok duygulandığını söyledi.

Gözlerimi ambulansta açtım

Gözleri kararıp yığıldıktan sonrasını hatırlamadığını söyleyen Ümit, şöyle konuştu: “Gözlerimi ambulansta açtım. Olanları sonradan öğrendim. Binlerce insan aradı. Takım arkadaşlarım ve Karlsruheliler geçmiş olsun mesajları gönderdi”

Daum sarılıp dakikalarca ağladı

“Mondragon’un gözyaşlarını, seyircinin alkışlarını anlattılar. İyi olduğum haberi anons edildiğinde insanlar mutluluklarını alkışlarla ifade etmiş. Daum maçtan sonra koşarak hastaneye geldi. Bir baba gibi bana sarıldı. Dakikalarca ağladık”