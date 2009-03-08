Gitti Sezer geldi Zilan!

Batman’daki Ahmet Necdet Sezer Bulvarı’nın adı PKK'lı canlı bombanın adıyla değiştirildi.



Batman Belediye Meclisi, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in adının, verildiği bulvardan kaldırılarak, yerine `Zilan Bulvarı' adının verilmesini kararlaştırdı. `Zilan' adının kahramanlık ve direnişi çağrıştırdığını söyleyen Belediye Başkanı DTP'li Hüseyin Kalkan, ancak bu ismin, Tunceli'de intihar saldırısı düzenleyerek 9 askeri şehit eden 33 askerin de yaralanmasına neden olan PKK'lı `Zilan' kod adlı Zeynep Kınacı, Beşirci İlçesi'nde yaşayan `Seyyid Mevlana Muhammed Kasım-i Zilan Hazretleri' ile 1930 yılında Sason İlçesi'nde güvenlik güçlerine karşı isyan çıkarıp yaklaşık 100 askeri şehit eden `Zilan' aşiretini de çağrıştırabileceğini belirtti. Kalkan, "Bu üç isim de farklı bakış açılarıyla değerlendirebilir. Önemli olan bu isme bakış açısıdır" dedi.



Batman Belediyesi Meclis'i Türkiye'de çok tartışılacak bir karara imza atarak, 2000 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in adının verildiği bulvarın adını `Zilan Bulvarı' olarak değiştirdi. 29 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen ve Belediye Meclisi'ne son kez başkanlık yapan Hüseyin Kalkan'ın başkanlığındaki toplantıda oy çokluğuyla alınan karar üzerine `Ahmet Necdet Sezer Bulvarı' tabelası hafta içinde kaldırılarak, yerine `Zilan Bulvarı' tabelası asılacak. DTP'li Belediye Başkanı Kalkan, aldıkları kararın kesin olduğunu ve yabancı bir isim olmadığı için `Zilan' adını da Valiliğin uygun göreceğini ve bir itirazın söz konusu olamayacağını kaydetti.



‘Söylediğinin aksini yaptı’



Başkan Kalkan, 2000 yılında belediye meclis üyeliği yaptığını ve dönemin Belediye Başkanı Abdullah Akın ile birlikte kentin en büyük bulvarına demokratik söylemler ve insan hakları konusunda gösterdiği hassasiyetler nedeniyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in adını verdiklerini söyledi. Kalkan, "O dönemlerde Cumhurbaşkanı Sezer, demokratik söylemleriyle adalet ve hukuku sürekli temel alıyordu. Sayın Sezer'e destek verme konusunda çabamız oldu. Kendimin de içinde olduğu Belediye Meclisi, Batman'ın en büyük bulvarına eski Cumhurbaşkanı Sezer'in adının verilmesini uygun gördük. Fakat o dönemde Sezer, ortaya koyduğu icraatlarla söylemlerinin tam aksini yaptı."



Eski Cumhurbaşkanı Sezer'in adının bölgede filizlenen Ergenekon örgütüyle anılmaya başladığını da ileri süren Kalkan şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e verilen isim onurunun geri alınması için Meclisimiz son toplantısında harekete geçti. Sezer'in yerine kahramanlığı esas alan ve direnişin sembolü olan Zilan adını bulvara vermeyi uygun gördü. Bu isim iyi de oldu. Kimi bu ismi üç bakış açısıyla da değerlendirebilir. Zilan isyanı, Zilan Köyü ve Tunceli'deki militanın adıyla da bağlantı kurulabilir. Önemli olan bu isme bakış açısıdır. Meclisimizin aldığı karar kesindir. Hafta başında Ahmet Necdet Sezer Bulvarı tabelaları kaldırılacak. Yabancı bir isim olmadığı için bu isme itiraz da söz konusu olmayacak. Bazı mevkilere gelenler sonrasında tutumlarını değiştirirlerse, bu karar onlara bir derstir."



9 askeri şehit etti



-Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'ın 'Zilan Bulvarı' adınını verildiği ve bağlantı kurulabileceğini söylediği 3 `Zilan' şunlar:



1996 yılında Tunceli'de canlı bomba olarak intihar saldırısı düzenleyip, 9 askerin şehit olması, 33 askerin de yaralanmasına neden olan `Zilan' kad adlı PKK'lı Zeynep Kınacı. DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, geçen hafta Tunceli'de düzenlenen kadın mitinginde `Zilan' kod adlı Zeynep Kınacı'yı topluluğa alkışlatmış ve "Türkiye'nin 80 yıllık mücadelesinde öyle kadınlar çıktı ki, artık yanı başımızdaki bu özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz kadınlarımızı da onların yanında analım artık. Analım devrimin işaredidir bunlar. Lütfen Zilan için bir alkış lütfen Beritan için bir alkış. Bu kadın arkadaşlarımızdır bugün bizleri burada toplayan. Biz kadınların iddiası yaşamı değiştirmektir. Önceliğimiz budur" demişti.



-Bugün Batman İlçesi olan Sason'da 1930 yılında Malabadi Köprüsü yakınlarında güvenlik güçlerine karşı isyan başlatan ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve 100'e yakın askeri şehit eden Zilan aşireti



-Hazreti Ali'nin soyundan gelen, Batman'ın Beşiri İlçesi'nde yaşayan ve 1953 yılında da yaşamını yitiren Seyyid Muhammed Kasım-i Zilan. Tasavvuf mütehassıslarının üstadı, alim ve evliyanın en büyüklerinden biri olarak gösterilen Zilan, insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip onları hakikate kavuşturan ve kendilerine Silsileyi Aliyye denilen büyük alim ve velilerin 36'ncısı olarak gösteriliyor.

