Gitti denilen Mbappe, PSG'de kalıyor

Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



Sky Sports muhabiri İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalamak üzere olduğunu öne sürdü. Buna göre Fransız yıldız gelecek sezon da Paris ekibinin formasını giyecek.

Erling Haaland'ı Manchester City'e kaptıran Real Madrid, Fransız yıldızı da renklerine bağlayamazsa Avrupa futboluna damga vuran iki futbolcuyu da elinden kaçırmış olacak.