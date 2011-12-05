T24 LogoT24 Logo
Spor

Gitmeyi Fenerbahçe istedi

TFF Başkanı, Fenerbahçe'nin TFF tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men sürecinde perde arkasında yaşanan olayları anlattı.

05 Aralık 2011 02:00



T24- Fenerbahçe'nin TFF tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sürecinde perde arkasında yaşanan olayları anlatan Aydınlar, bu bilgileri ilk kez açıkladı... Telegol'e telefonla bağlanan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmamayı Nihat Özdemir'in istediğini söyledi.



Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla TFF’yi zan altında bıraktığını söyleyen Aydınlar "Bizi zan altında bırakıyor. Bu yazı TFF'ye geldiğinde kulüp başkanları ile toplantı halindeydik. Ve Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkanı Ali Koç'ta toplantıdaydı. Biz toplantıdan çıktı ve yazının İngilizcesini Ali Koç'a, Türkçesini de Nihat Özdemir'e verdim. Bu yazıyı okuduktan sonra Nihat bey, yanımda iki tane daha arkadaş var, bu olay 4 kişi arasındadır. Nihat bey "tamam başkan bu yazıyı geldikten sonra biz şimdi karar alıp, katılmama kararını vereceğiz dedi.


Ertesi gün Fenerbahçe'den bir yazı geldi. O gün hem sabah hem de öğleden sonra Fenerbahçe yöneticileri ile tekrar konuştuk. UEFA'ya da verdiğimiz cevapta sürecin kısıtlılığı nedeniyle Fenerbahçe karar verememiştir. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine gelmekten biz men ediyoruz dedik. Ve öpüşerek ayrıldık.


Hatta ben Nihat Özdemir'e dedim ki "Yarın birinin Cenevre'ye gitmesi lazım.UEFA ile görüşün" dedim. Katılmamayı isteyen Nihat Özdemir'dir.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24