Gitmeyi Fenerbahçe istedi





T24- Fenerbahçe'nin TFF tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sürecinde perde arkasında yaşanan olayları anlatan Aydınlar, bu bilgileri ilk kez açıkladı... Telegol'e telefonla bağlanan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmamayı Nihat Özdemir'in istediğini söyledi.





Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla TFF’yi zan altında bıraktığını söyleyen Aydınlar "Bizi zan altında bırakıyor. Bu yazı TFF'ye geldiğinde kulüp başkanları ile toplantı halindeydik. Ve Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkanı Ali Koç'ta toplantıdaydı. Biz toplantıdan çıktı ve yazının İngilizcesini Ali Koç'a, Türkçesini de Nihat Özdemir'e verdim. Bu yazıyı okuduktan sonra Nihat bey, yanımda iki tane daha arkadaş var, bu olay 4 kişi arasındadır. Nihat bey "tamam başkan bu yazıyı geldikten sonra biz şimdi karar alıp, katılmama kararını vereceğiz dedi.



Ertesi gün Fenerbahçe'den bir yazı geldi. O gün hem sabah hem de öğleden sonra Fenerbahçe yöneticileri ile tekrar konuştuk. UEFA'ya da verdiğimiz cevapta sürecin kısıtlılığı nedeniyle Fenerbahçe karar verememiştir. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine gelmekten biz men ediyoruz dedik. Ve öpüşerek ayrıldık.





Hatta ben Nihat Özdemir'e dedim ki "Yarın birinin Cenevre'ye gitmesi lazım.UEFA ile görüşün" dedim. Katılmamayı isteyen Nihat Özdemir'dir.



