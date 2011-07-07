-GİTARİST NOEL GALLAGHER GERİ DÖNÜYOR LONDRA (A.A) - 06.07.2011 - Dağılan rock grubu Oasis'in kurucuları Gallagher kardeşlerden gitarist Noel Gallagher, sessizliğini bozarak müzik dünyasına iki solo albümle geri dönüyor. Noel Gallagher Londra'da yaptığı açıklamada, ilk kez grubun dağılmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, "Noel Gallagher's High Flying Birds" adlı albümünün "Oasis döneminde yaptıklarından net bir şekilde farklı olacağını", ancak yine de Oasis döneminin "yansımalarını" taşıyacağını belirtti. Kayıtları 18 aylık bir süre içinde Londra ve Los Angeles'te yapılan ve 10 yeni parçanın bulunduğu albümün 17 ekimde çıkması bekleniyor. 44 yaşındaki müzisyenin, bu albümün turnesine Dublin'de vereceği konserle başlayacağı kaydedildi. Noel Gallagher'in, adı belli olmayan ikinci solo çalışmasının ise "Amorphous Androgynous" adlı grupla ortak bir çalışma olduğu ve 2012'de piyasaya sürüleceği belirtildi. Britpop akımının en önemli temsilcilerinden olan Oasis, Noel ve Liam Gallagher kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar sonucu 2009'da dağılmıştı. Liam (38), yeni grubu "Beady Eye" ile bu yıl bir albüm çıkarmıştı.