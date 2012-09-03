Gitar kılıfından kalaşnikof çıktı!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sol bir örgüte düzenlenen operasyonda patlayıcılar, tabanca ve susturucular bulundu. Aramalarda ele geçirilen dürbünlü bir kalaşnikof tüfek gitar kılıfının içinden çıktı.

Polis kamerasına da yansıyan operasyonda patlayıcılar, tabanca, susturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Ancak ele geçirilenler içinde en dikkat çekici olanı, keskin nişancı silahı haline getirilmiş bir kalaşnikof oldu. Söz konusu silah, gitar kılıfının içinden çıktı.

Bir kilodan fazla patlayıcının ele geçirildiği operasyona kıyafetleriyle bir de bomba imha uzmanı katıldı.

Suikast hazırlığı yaptıkları ileri sürülen üyelerinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.