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Dünya

Gisele Bündchen’in iç çamaşır reklamına Brezilya'dan veto

Gisele Bündchen’in iç giyim markasının yeni reklamı Brezilya’yı karıştırdı.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Gisele Bündchen’in iç giyim markasının yeni reklamı Brezilya’yı karıştırdı.


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Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen’in iç giyim markasının yeni reklamı Brezilya’yı karıştırdı. Hope markası için kamera karşısına geçen Bündchen, reklamda eşine arabayla kaza yaptığını iç çamaşırlarıyla söylüyor.

Bu reklamın ayrımcı ve kadını küçük düşürücü olduğunu söyleyen Brezilya Kadın Bakanı Iriny Lopez reklamı yasaklatmak istediğini açıkladı. 2010 yılında bakanlık Paris Hilton’ın oynadığı bir reklamı yasaklamıştı. Hope şirketi “Reklam espritüel ve Brezilya kadınının doğallığını yansıtıyor” açıklamasında bulunurken yetkililer bir açıklamada bulunmadı.

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