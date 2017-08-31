T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gırtlak kanseri oldu; kendisini sigaraya başlatanı vurdu

Vuran kişi olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı

31 Ağustos 2017 05:59

Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan Mustakim Ahmed adlı bir adam, kendisini sigaraya başlattığını iddia ettiği arkadaşını vurarak öldürdü.

Sputnik'in Independent'tan aktardığı habere göre Ahmed, hastalığının sigara alışkanlığından kaynaklandığını öğrendikten sonra ‘öfkeyle doldu'.

Bir restoranda aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Ahmed, kendisini ‘sigara ve marijuanaya başlatan' iş arkadaşı Inayat'ı vurarak öldürdü.

​Öte yandan polis, 25 yaşındaki Inayat'ın işte daha başarılı olmasından dolayı da Ahmed'in kendisini ‘içerlediğini' kaydetti.

‘Öldürdüğüme emin olmak için atış talimi yaptım' 

Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi.

Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, söylentilere göre Inayat işinde daha başarılı ve iyi huyluydu. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

'Inayat'ın etkisiyle alışkanlığı geliştirdi'

Ahmed'in sigara ve marijuana alışkanlığının, Inayat'ın etkisiyle geliştiği öne sürüldü.

Singh, "Bu süreçte Ahmed gırtlak enfeksiyonu geliştirdi ve doktora gitti. Ahmed, doktorun kendisine, aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.

Habere göre performansı kötüleşen Ahmed, işten kovulduktan sonra geri döndüğü memleketi Amroha'da kendisine tabanca satın aldı.

Birkaç gün sonra restorana geri gelen Ahmed'in, Inayat'ı işten kovdurmayı başaramazsa onu öldürmeyi planladığı ifade edildi.

Singh, "Ve sonuçta olan buydu. Inayat'la kavga etmeye başlayan Ahmed, tartışmanın ortasında onu vurdu" dedi.

Hastaneye kaldırılan Inayat hayatını kaybetti, Ahmed ise olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.

 

ETİKETLER

sigarahindistantürkiyevurduöldürdügırtlak kanseriöğrendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24