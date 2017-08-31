Gırtlak kanseri oldu; kendisini sigaraya başlatanı vurdu

Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan Mustakim Ahmed adlı bir adam, kendisini sigaraya başlattığını iddia ettiği arkadaşını vurarak öldürdü.

Sputnik'in Independent'tan aktardığı habere göre Ahmed, hastalığının sigara alışkanlığından kaynaklandığını öğrendikten sonra ‘öfkeyle doldu'.

Bir restoranda aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Ahmed, kendisini ‘sigara ve marijuanaya başlatan' iş arkadaşı Inayat'ı vurarak öldürdü.

​Öte yandan polis, 25 yaşındaki Inayat'ın işte daha başarılı olmasından dolayı da Ahmed'in kendisini ‘içerlediğini' kaydetti.

‘Öldürdüğüme emin olmak için atış talimi yaptım'

Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi.

Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, söylentilere göre Inayat işinde daha başarılı ve iyi huyluydu. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

'Inayat'ın etkisiyle alışkanlığı geliştirdi'

Ahmed'in sigara ve marijuana alışkanlığının, Inayat'ın etkisiyle geliştiği öne sürüldü.

Singh, "Bu süreçte Ahmed gırtlak enfeksiyonu geliştirdi ve doktora gitti. Ahmed, doktorun kendisine, aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.

Habere göre performansı kötüleşen Ahmed, işten kovulduktan sonra geri döndüğü memleketi Amroha'da kendisine tabanca satın aldı.

Birkaç gün sonra restorana geri gelen Ahmed'in, Inayat'ı işten kovdurmayı başaramazsa onu öldürmeyi planladığı ifade edildi.

Singh, "Ve sonuçta olan buydu. Inayat'la kavga etmeye başlayan Ahmed, tartışmanın ortasında onu vurdu" dedi.

Hastaneye kaldırılan Inayat hayatını kaybetti, Ahmed ise olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.