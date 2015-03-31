Girls Day Projesi Türkiye’ye taşınıyor



Almanya'da uygulanan ve genç kızlara yönelik dünyanın en büyük meslek rehberliği projesi olan 'Girls Day', bugüne kadar 1,5 milyonun üzerinde genç kıza ulaşmış.Genç kızların mesleki ilgilerini teknik ve bilim dallarına çekmek için yola çıkan projenin bu yıl ki hedefi, daha fazla sayıda göçmen kökenli genç kızı ve onlara destek verecek göçmen kökenli işletmeyi projeye dahil etmek. Ayrıca Türkiye'de de benzer bir projenin hayata geçmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Girls'Day adlı etkinlik gününde kız öğrenciler, teknik, bilgi teknolojisi, zanaat ve fen bilimleri alanlarını tanıma ve yönetici pozisyonunda görev alan kadınlarla tanışma fırsatı buluyor. 2001’de başlayan ve etkinlik sayısı sürekli artan projeye 2014‘te yaklaşık 103.000 genç kız katılmış. Girls Day Berlin Eyaleti Koordinasyon Komitesi temsilcisi Almut Borggrefe, proje ile yalnızca erkeklere yakıştırılan meslek dallarını kız öğrencilere tanıtmayı hedeflenmediklerini, beraberinde teknik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin dikkatini genç kadınların potansiyellerine çekmek istediklerini ifade etti.

Geleneksel meslekler kadınlar için hala revaçta

Borggrefe, yürütülen benzer projelerle kadınları geçmişe göre teknik mesleklere biraz daha yakınlaştırdıklarını, ancak bunun istenen düzeyde olmadığını vurguladı. Koordinatör, genç kızların hala belirli mesleklere yöneldiğini, bu eğilimin ise kadınların çalışma alanlarını daralttığını ve gelirlerini düşürdüğünü kaydetti. Koordinatör teknik alanların daha fazla elemana ihtiyaç duyduğunu ve gelirlerinin yüksek olduğunu da ekledi. Aynı şekilde Türk ailelerin ve genç kızlarının tercihlerini sosyal alanlardan yana kullandıklarını belirten Borggrefe, projeye katılan Türk işletmelerle birlikte bu sorunu aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Göçmen kökenli ailelerin ve genç kızlarının da, geleneksel meslekler dediğimiz işletme, hukuk gibi alanları tercih edildiğini görüyoruz. Bunun en önemli nedeni söz konusu ailelerin teknik ve fen bilimleri gibi alanlara dair herhangi bir fikrinin ya da tecrübesinin olmaması " diyen Borggrefe, sözlerini şöyle sürdürdü: " Girls Day, zaten bu tecrübeyi oluşturmak için yola çıkmış bir proje. İlgili alanlarda çalışan Türk işletmeleri projemize dâhil ederek, ailelerin güvenini kazanmayı ve onları teknik alanlara yakınlaştırmayı istiyoruz. Zira bunun çok etkili yöntem olduğunu biliyoruz."

Teknik meslekler daha kazançlı

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen de, proje çerçevesinde Türk kızlarının teknik ve bilim alanlarına yönelmelerini desteklediklerini söyledi. Başkonsolos ayrıca Almanya'da yaşayan Türkler arasında işsizliğin yoğun olduğuna dikkat çekerek, teknik mesleklerin erkeklere olduğu kadar kadınlara da kazançlı ve uzun süreli iş olanağı yarattığını vurguladı:"Almanya genelinde ve özellikle Berlin'de gençlerimiz arasında devam eden işsizlik sorunu hala ciddi bir sorun. Meslek eğitimi alan, mesleği olan insanlar, vasıfsız işçilere göre daha az işsiz kalıyorlar. Bir ikincisi de, teknik mesleklere yönelen insanlar gelecekte daha fazla istihdam imkânı buluyor ve işsizlik sorunu ile daha az karşılaşıyorlar."

Türkiye’de Girls Day için işbirliği

Türk kökenli işletmeleri 'Girls'Day'e katılmaları konusunda teşvik eden Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Suat Bakır, Türk kadınlarının daha geniş bir alanda istihdam şansı bulmasını istediklerini belirtti. Suat Bakır, "Girls'Day"e destek verdikleri gibi Türkiye'de de benzer bir projenin hayata geçmesini desteklediklerini söyledi. Bakır,''Almanya'da oturmuş, on beş yıllık bir sistem olduğu için bu örnekten hareketle, Türkiye'nin kurallarına, sosyal yapısına adapte olacak şekilde ‘Girls Day' modelini Türkiye'ye taşımak istiyoruz. Zira büyüyen Türkiye ekonomisinin birçok kalifiye personele ihtiyacı var. Erkeklerin olduğu kadar, kadınların da ülke ekonomisine katkı sağlamak istediğinden yola çıkarak, projenin Türkiye'de de uygulanabilmesi için görüşmeler içindeyiz "dedi.

Girls'Day Berlin Eyaleti Koordinasyon Komitesi temsilcisi Almut Borggrefe de Türkiye'de öngörülen proje için tecrübelerini taşımaya hazır olduklarını şöyle aktardı:"Girls Day, projesi pek çok Avrupa ülkesi tarafından devralındı ve hepsi ile farklı tecrübelerimiz var. Örneğin Almanya ve çevre ülkelerdeki çalışmalarımız kurduğumuz ağlar sayesinde yürütülüyor. İşletmeler ve eğitim kurumları ile kurduğumuz ağlarla her geçen gün daha fazla genç kadını sisteme dâhil etmeyi başardık. Türkiye'de de benzer ağların olup olmadığına bakarak işe başlayabiliriz. Malum, bu tür işlerde sihirli kelime her zaman işbirliğidir."