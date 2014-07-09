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Dünya

Girit'te timsah paniği

Yunanistan'ın Girit Adası'nda görüntülenen 2 metrelik timsah panik yaşattı

09 Temmuz 2014 09:13

Yunanistan'ın Girit Adası'nda görüntülenen 2 metrelik timsah panik yarattı. Yetkililer, beslendiği evden doğaya salındığı tahmin edilen timsahı yakalamak için seferber oldu.

Resmo kentindeki baraj gölünde görüntülenen 2 metrelik dev sürüngen, ada sakinlerini şaşırttı.

Yetkililer, timsahı yakalamak için hazırlıklara başladı.

Göle girişler kapatılırken bölgede tatil yapan turistler timsah tehlikesine karşı uyarıldı.

Yetkililer bölgede ikinci bir timsahın daha olabileceğine dair iddiaları araştırıyor.

Ada halkının Manolio adını verdiği timsahın beslendiği bir evden doğaya salındığı tahmin ediliyor.

Timsah yakalanmasının ardından bir hayvanat bahçesine nakledilecek.

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