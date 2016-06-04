Girit'teki mülteci faciası; 340 kişi kurtarıldı, 9 kişinin cenazesine ulaşıldı, kayıp arama çalışması sürüyor

Girit açıklarında yaklaşık 700 mülteciyi taşıyan teknenin dün batması sonucu meydana gelen faciada 340 kişinin kurtarıldığı, 9 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu ancak teknede toplam 500 ila 700 kişinin olduğu tahmin edildiği açıklandı. Libya açıklarında da aynı saatlerde bir mülteci teknesinin batması sonucu 104 kişinin öldüğü ve cenazelere ulaşıldığı belirtildi.

Girit’teki Kalon Limenon bölgesi açıklarında bir teknenin batmakta olduğunu fark eden Deniz Jandarma kuvvetleri yardıma koştu. Jandarma kuvvetlerinin sözcüsü Nikos Langadianos, teknenin 25 metre civarında olduğunu ve yüzlerce sığınmacı taşıdığını söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre, bir göçmen teknesinin Girit açıklarında alabora olduğunu açıklayan Yunan Sahil Güvenliği'nin sözcüsü, “Tehlikede olan insan sayısı yüzlerle ifade ediliyor. İnsanlar suda. Bölgedeki tekneler insanlara can yeleği fırlatıyor ve onları kurtarmak için hareket ediyor” dedi.

Cumartesi sabahı itibariyle bulunan ceset sayısı toplamda dokuz. Yetkililere göre kaç kişinin kayıp olduğunu tahmin etmenin mümkün olmadığı ifade edildi. Kurtarılanlardan 242 kişi İtalya’ya götürülürken diğer kişiler, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve Malta’ya gönderildi. Süren kurtarma çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra çevre ülkelere ait gemiler katıldı. .

Libya kıyılarında 104 mültecinin cesedi bulundu

Libya Donanması Sözcüsü, Avrupa’ya ulaşmak üzere yola çıkan teknenin batması nedeniyle, Akdeniz’de 100’den fazla ceset bulduklarını duyurdu. Libya Donanması Sözcüsü Eyüb Gasim, 100’den fazla cesedi denizden çıkardıklarını açıkladı. Gasim, cesetlerin Avrupa’ya ulaşmak ümidiyle yola çıkan göçmen teknesinden kaynaklandığını ifade etti.

Ülkenin batısındaki Zuvare kentinin açıklarında en az 104 cesedin bulunduğunu söyleyen Gasim, benzer teknelerin 125’e yakın kişiyi taşıyabildiğini belirterek, ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi. Donanma Sözcüsü, Perşembe buldukları teknenin Çarşamba günü battığını tahmin ettiklerini duyurdu. AB’yi suçlayarak, Avrupa’nın göçmen kaçakçılığını engellemek için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

3 günde 3 facia

İtalyan yetkililer 25-26-27 Mayıs’ta üç farklı göçmen faciası yaşandığını duyurmuştu. 30 Mayıs’ta açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Federico Fossi, “Durum kaotik. Sayılardan emin olamayız. Ancak 700 kişinin geçen haftaki üç olayda boğulmuş olmasından korkuyoruz” demişti.

"İki buçuk yılda 8 bin 475 kişi öldü"

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene Akdeniz’de yaklaşık bin 475 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini 27 Mayıs’ta duyurmuştu. Örgüt, 2014 ve 2015’te ölenlerin sayısını ise 7 bin olarak tahmin etmişti.