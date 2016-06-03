Girit'in güneyinde sığınmacı gemsi battı

Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyinde sığınmacıları taşıyan bir gemi alabora oldu.

Yunan sahil güvenliği, içinde yüzlerce sığınmacının bulunduğu gemiden öğlen saatleri

itibariyle 340 kişinin kurtarılarak güvenliğe alındığını, dört kişinin de cesedine

ulaşıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma ekiplerinin, adanın güneyinde 75 deniz millik bir

alanı taradığı

kaydedildi. 25 metre uzunluğundaki geminin yola nereden çıktığı ve yolcuların

milliyetiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Uluslararası Göç Örgütü ise Afrika'dan yola çıktığı sanılan gemide en az 700 kişinin

bulunduğunu bildirdi.

İtalyan sahil güvenliği, perşembe günü akşamüstü bir İtalyan ticari gemisinin, Mısır ve

Yunan karasuları arasındaki sınır bölgesinde içinde sığınmacıların bulunduğu bir

tekne ile ilgili alarm verdiğini, yakında bulunan dört geminin o yöne doğru hareket

ettiğini ve gemilerden birinin alabora olan tekneye cuma sabahı ulaştığını bildirdi.