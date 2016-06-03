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Dünya
Deutsche Welle

Girit'in güneyinde sığınmacı gemsi battı

Girit Adası güneyinde, içinde yüzlerce sığınmacı taşıyan bir geminin alabora olduğu bildirildi. Yunan sahil güvenliği, dört kişinin cesedine ulaşıldığını, 300'ü aşkın kişinin kurtarıldığını açıkladı.

03 Haziran 2016 18:35

Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyinde sığınmacıları taşıyan bir gemi alabora oldu.
Yunan sahil güvenliği, içinde yüzlerce sığınmacının bulunduğu gemiden öğlen saatleri
itibariyle 340 kişinin kurtarılarak güvenliğe alındığını, dört kişinin de cesedine
ulaşıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma ekiplerinin, adanın güneyinde 75 deniz millik bir
alanı taradığı
kaydedildi. 25 metre uzunluğundaki geminin yola nereden çıktığı ve yolcuların
milliyetiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Uluslararası Göç Örgütü ise Afrika'dan yola çıktığı sanılan gemide en az 700 kişinin
bulunduğunu bildirdi.

İtalyan sahil güvenliği, perşembe günü akşamüstü bir İtalyan ticari gemisinin, Mısır ve
Yunan karasuları arasındaki sınır bölgesinde  içinde sığınmacıların bulunduğu bir
tekne ile ilgili alarm verdiğini, yakında bulunan dört geminin o yöne doğru hareket
ettiğini ve gemilerden birinin alabora olan tekneye cuma sabahı ulaştığını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Girit AdasıGöçAfrikaMısırYunanDeutsche Welle Türkçe    AFPrtr/BK

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