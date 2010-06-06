Girit Adası, 4.5 ile sallandı

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Midilli Adası da 4.1 ile sallanmıştı

Atina Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, saat 15:21'de meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Atina'ya 285 kilometre uzaklıkta Girit Adası'nın kuzeybatı açıkları olduğu bildirildi.Girit'te Heraklion ve Rethimnos kentlerinde hissedilen depremden sonra can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bilgi verilmediği belirtildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Midilli Adası'nın güney batısı yakınlarında Ege Denizi'nde 10:03 sıralarında kaydedilen kaydedilen hafif şiddetli depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülmüştü.