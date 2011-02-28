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Dünya

GİRİT AÇIKLARINDA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A)

28 Şubat 2011 12:55

-GİRİT AÇIKLARINDA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 28.02.2011 - Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Atina ile Selanik Yerbilimleri Enstitüleri, bugün saat 09.49'da meydana gelen sarsıntının merkez üssünün, başkent Atina'nın 368 kilometre güneydoğusu ile Girit Adası'nın güneyinde yer alan ''Lasithi'' bölgesinin 25 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdular. Öte yandan Yunan televizyonları, depremin Ada'nın güney kentlerinde hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını kaydettiler.

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