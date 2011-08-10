Girişimlerimizle Suriye tankları Hama'dan çekildi!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusuna bağlı tankların Hama kentinden çıktığını belirterek, bunu Türkiye'nin girişimlerinin göstergesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Şam Büyükelçisi'nin inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Hama kentine gittiğini kaydetti. Erdoğan, dünyanın en büyük ülkelerinin Afrika'da yaşanan drama sesiz kaldığını da belirterek, ailesi ile birlikte Somali'ye gideceğini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP il Başkanları toplantısında Suriye'yedeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları özetle şöyle:



Yanıbaşımızda yaşanan acılar canımızı yakıyor, biz barış olsun istiyoruz. Bunlara yönelik hassasiyetlerimiz devam ediyor. Ama komşumuzda olan olayı bir iç mesele olarak gördüğümüzden rahatsız olanlar da olabilir. Biz bunu kardeşliğimizin gereği olarak söylüyoruz. 910 kilometrelik sınır sebebiyle bunları söylüyoruz. Dışişleri Bakanımız bölge hakkındaki projeksiyonumuzu iletirken, bakanımızın başka ülkenin mesajını götürdüğünü iddia etmek şifa bulmaz bir cehaletin ilanı değil midir? AK Parti iktidarı bugüne kadar gittiği her yere aziz milletimizin mesajını götürmüştür. Ama bunlar kendilerini aynada görüyorlar. Yıllarca bunu yaptılar. Yapılması gereken halkın iradesinin tecelli edilmesini sağlamaktır. Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Bugün aldığımız bir haberler büyükelçimiz Hama'ya gittiler. Tankların çıkmaya başladığını söylediler. Bu da bizim girişimin olumlu netice vermesini göstermesi bakımından çok önemli. 10-15 günde bunlar gerçekleşsin ve Suriye'de artık reforma dönük adımlar atılsın. Suriye halkının demokrasi talebine kulak verilmeli.

Dışişleri Bakanı ve ailemizle birlikte Somali'ye gideceğiz. Afrika'da bir iftar, bir sahur sofrası açan vatandaşlarımızdan Allar razı olsun. Bu örnek gayretler dünyayı da harekete geçirecektir. Artık siyasetin sınırları ülkelerin sınırlarını açıyor."