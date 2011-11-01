-Girişimcilik sırları bu kitapta: "Otobüsten İndim, BMW'ye Bindim" İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Sıfırdan başlayan girişimcilik serüvenini Beyaz Saray'a kadar ulaştırmayı başaran girişimcilik gurusu Baybars Altuntaş, bu serüvenini ve girişimciliğin 81 sırrını ''Otobüsten İndim, BMW'ye Bindim'' adlı anı kitabında anlattı. Dragons' Den'in farklı tarzdaki yatırımcısı Baybars Altuntaş, satışa çıkan ''Otobüsten indim, BMW'ye bindim'' adlı kitabında, herkese hayata SSK'lı değil Bağ-Kur'lu olarak başlamalarını öneriyor. Altuntaş, rakipleri iyi analiz etme, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da nasıl para bulunacağının yöntemlerine de yer verdiği kitabında, ''bardağın boş kısmına bakan memur, dolu kısmına bakan patron olur'', ''Önce sat sonra harca'' formülüyle hiç para yokken nasıl zengin olunacağını, ''Kiliste pekmezi olanın, sineği Bağdat'tan gelir'' formülüyle de iş fikirlerinin yatırımcılara nasıl kabul ettirileceğini anlatıyor. Geleceğin girişimcileri için önemli bir kılavuz olan kitapta Altuntaş, örnek alınacak hayat hikayesinin yanında, ABD Başkanı Barak Obama ile görüşmesinin perde arkasını, Franchising Derneği'ni 25 kuruşa nasıl kurduğu, henüz üniversite öğrencisiyken 400 dolar sermayeyle kurduğu şirketinin sırlarını, zengin olmada şans, kader ve kısmetin rolü, iş fikriniz var, ancak paranız yok ise bu durumda ne yapılacağını ve girişimciler için Beyoğlu anılarını dile getiriyor. Baybars Altuntaş'ın kitabında yer alan 81 girişimcilik sırrından bazıları şunlar: ''Gerçekten girişimci olup olamayacağınızı anlamanız gerekiyor. Bunu anlamak hiç zor değil. Basit birkaç yöntemle ne kadar iyi bir girişimci olabileceğinizi anlayabilirsiniz. Aldığınız risk hesaplanabilir bir risk olmalı. Yeteri kadar kazanamazsanız, girdiğiniz risk hayatınızı alt üst etmemeli. Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın. Patron olurken ayağınızı yorganınıza göre uzatmak yetmez. Battaniyeniz de hazır olmalı. Beklenmedik harcamalar karşısında şaşırmamalısınız. İş planınızı hazırlamadan evvel, çok iyi pazar araştırması yapmalısınız. Burnunuzun paranın kokusunu alıp almadığından emin olmalısınız. Para kazanmak için para şart değil, ancak çok iyi bir iş fikri ise şart. Çok iyi iş fikrine kısa zamanda sahip olabilirsiniz. İnsan koleksiyonu yapın. Her yaştan her kesimden insanlarla çok iyi ilişkiler geliştirin. Bu ilişkilerin paradan çok daha önemli sermaye olduğunu unutmayın. Gazetelerin cuma günleri çıkan ilavelerine reklam verin. Evlerde, hafta sonları sabah kahvaltılarına böylelikle sizin şirketiniz de konuk olmuş olur. Siyasetten uzak durun. Kurduğunuz işe melek yatırımcı arayın. TBAA size bu konuda yardım edecek.'' -''Ne bir dayım, ne bir torpilim, ne servetim vardı''- Girişimcilik serüvenini bir kitap haline getirmesinin gerekçelerini ise Altuntaş, şöyle anlatıyor: ''Benim ne bir 'dayım', ne bir 'torpilim', ne bir 'servetim', ne de bir 'çevrem' vardı. Öğretmen bir annenin ve emekli bir askerin çocuğu olarak yaşadıklarımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama bunların hepsi oldu. Torpilim yoktu, param yoktu, çevrem yoktu. İşin kolayına kaçıp 'batsın bu dünya' diyebilirdim. Ama demedim. Şuna gönülden inanıyorum; güzel ülkemiz herkesin rüyalarının gerçeğe dönüşebildiği bir ülke. Yeter ki siz isteyin. Bu kitabı iki boyutta hazırladım. Kitap içinde kitap var. Bir yandan hayat hikayemi, diğer yandan da kendi işinizi kurana kadar başarılı bir girişimci olarak neleri nasıl yapmanız gerektiğini anlattım. Seçili alanları takip ederek, işinizi kurarken sizlere meşale olacak öğütler verdim.'' -Obama tarafından davet edilen 150 girişimci arasında- Öğretmen bir annenin ve emekli bir askerin çocuğu olarak dünyaya gelen ve daha ilkokul çağında girişimci olmaya karar veren Altuntaş'ın, henüz öğrenciyken ve cebinde para yokken kurduğu şirket, Türkiye'nin en önemli 100 franchising markasından biri oldu. Washington DC'de 26–27 Nisan 2010 tarihlerinde düzenlenen ''ABD Başkanlık Girişimciler Zirvesi'' için dünya çapında seçilen ve Başkan Obama tarafından davet edilen 150 girişimci arasında yer alan Altuntaş, Başbakan Erdoğan'ın Obama'ya yazdığı özel mektubu götürdü. Girişimciliğin beşiği olan ABD'de girişimciliği konuşan Altuntaş, CNN International Washington'da Obama'nın zirvesini canlı yayında değerlendirdi. Dünyanın en önemli girişimcilik show programında, 22 ülkenin 110 dragon'undan biri oldu. Verdiği konferanslarda yaklaşık 100 bin üniversite öğrencisine hitap eden Altuntaş, Deulcom'un kurucusu.