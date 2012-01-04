-Girişimcilik Konseyi kuruldu İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bugün kurulan Girişimcilik Konseyi'nin, girişimcilerin finansmanını çözmek için, yerli ve yabancı finans kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaya, risk sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçları geliştirmeye yönelik eylemler hazırlayacağını bildirdi. Ergün, Türkiye Girişimcilik Konseyi'nin kuruluş töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, son yıllarda gerçekten çok önemli değişimler yaşadığını, yıllardır birikmiş birçok sorununa çözüm üretirken, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek adımları da atmaya başladığını kaydetti. Geçmişte siyasi ve ekonomik açılardan kronik sorunları bulunan Türkiye'nin, gerek kamu, gerek özel sektör olarak sürekli günü kurtarma hesapları ile meşgul olduğuna işaret eden Ergün, son 9 yılda Türkiye'de oluşan güven ve istikrar ortamının, birçok sorunun çözümünü sağladığını anlattı. Bakan Ergün, bu güven ve istikrar ortamının en önemli meyvelerinden birisinin de, artık bu ülkenin ve bu ülke insanlarının orta ve uzun vadeli planlar yaparak, bu planları hayata geçirebilmesi olacağını söyledi. Mevcut durum doğru analiz edilir, geleceğe ilişkin sağlıklı projeksiyonlar oluşturabilir ve buna uygun eylem planlarını devreye sokulabilirse, Türkiye'nin her açıdan çok daha iyi günler yaşayacağını vurgulayan Ergün, '' Bu nedenle, kamunun, özel sektörün, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, bütün bir toplumun birlikte hareket etmesi, sorunlara birlikte çözüm araması gerekiyor. Girişimcilik Konseyi'nin yapısına baktığımızda, işte böyle güçlü bir mozaik oluştuğunu görüyoruz. Konseyin yapacağı çalışmalar ile ortaya çıkacak olan sinerji ve enerji, ülkemizde girişimciliğin gelişmesine ciddi katkı sağlayacaktır'' dedi. Bakan Ergün, geçen hafta Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda önemli bir karar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Artık üniversitelere yönelik girişimci ve yenilikçi üniversite endeksleri oluşturacağız ve üniversitelerimizin bu alanlardaki performansını ölçmeye başlayacağız. Üniversiteden kaç girişimci, kaç patent çıkmış? Kaçı lisanslanmış? Kaçı sanayi için ticarileşmiş? Bunlar yeni kriterler olacak. Bugün kurulan Girişimcilik Konseyi, girişimcilerin finansmanını çözmek için, yerli ve yabancı finans kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaya, risk sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçları geliştirmeye yönelik eylemler hazırlayacaktır. Yapacağımız çalışmalarla, ilköğretimden üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında girişimciliğin, müfredatlarda hem teorik hem de pratik olarak daha fazla yer almasını sağlayacağız. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'ndaki en önemli kararlardan biri buydu. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile çalışma yaparak, bu konu, ilk, orta ve yüksek öğretimde müfredatın ayrılmaz parçası haline gelecektir.''