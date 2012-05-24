Girişimciler ve iş dünyasının liderleri iyiGirişim Zirvesi’nde buluştu.

Business Model Inc.’den Tobias Edström, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar ve TÜSİAD Üyesi ve “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ VAR!” Proje Koordinatörü Metin Akman’ın katılımıyla gerçekleştirilen “iyiGirişim Zirvesi”nde konuşmacılar; dünyadaki ve Türkiye’deki girişim sektörünü değerlendirdi. Tüm gün süren atölye çalışmalarında katılımcılar “İş Modeli Üretimi”ni özellikle inovasyon ve müşteri odaklılık boyutlarıyla mercek altına aldı.

Endeavor ve TÜSİAD tarafından, Akbank ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen “iyiGirişim Zirvesi”nin ikincisi 24 Mayıs 2012 tarihinde Sabancı Center/Hacı Ömer Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen girişimcilerini, yatırımcılarını ve şirket üst düzey yöneticilerini İstanbul’da buluşturan Zirve’de açılış konuşmaları Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar ile TÜSİAD Üyesi ve “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ VAR!” Proje Koordinatörü Metin Akman ve Business Models Inc. ekibinden Tobias Edström tarafından yapıldı.