-GİRİŞİMCİ TÜRKLERE ÖDÜL AMSTERDAM (A.A) – 18.10.2010 - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın en büyük ilçesi Nieuw-West'de geleneksel olarak dağıtılan ''girişimlik'' ödülüne bu yıl, Ali Ekrem Kaynak ve Murat Kaynak isimli iki Türk kardeşin işlettiği Konak Restoranı layık görüldü. Nieuw-West Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada birçok adayı geride bırakan Kaynak kardeşler, 10 bin avroluk ödülün sahibi oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada ilk kez Türklere ait bir işletmenin birinci olduğunu belirten Ali Ekrem Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yarışmaya katılan adaylar çok sıkı kriterlere göre belirleniyor. Profesyonel uzmanlardan oluşan jüri üyeleri her bir şirketi cirodan temizliğe, müşteri memnuniyetinden bölgeye yaptığı katkılara varana dek sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve ondan sonra birinciyi seçiyorlar. Biz de bu elemelerin hepsini geçtik ve ödüle layık görüldük'' dedi. Yarışmanın en önemli amacının ''yenilikçi ve farklı fikirleri teşvik etmek'' olduğunu ifade eden Kaynak, 5 yıl önce kurdukları restoranlarında şu anda 15 kişinin çalıştığını ve cirolarının sürekli artan bir grafik izlediğini söyledi. Kaynak, yakın zamanda Amsterdam'da ikinci şubelerini açacaklarının bilgisini de verdi. Çok sayıda aday arasında sıyrılarak bu ödülü kazanmanın mutluluk verici olduğunu belirten Ali Ekrem Kaynak, şöyle konuştu: ''Ödül ne kadar doğru yolda olduğumuzun ve yaşadığımız ülkeye yaptığımız katkının bir ispatı gibi. Ticari anlamda doğru bir yolda olduğumuzu gösterdiği gibi, bundan sonrası içinse ek sorumluluk yüklüyor bize. Ayrıca aldığımız ödülün büyük bir kısmını Pakistan'a yardım amaçlı göndereceğiz.'' Kaynak kardeşleri yarışmaya girmeleri yönünde teşvik eden Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda Genel Koordinatörü Mikail Güneş ise bu ödülün son dönemlerde Hollanda'da yabancıları ve Müslümanları eleştirenlere iyi bir cevap olduğunu söyledi. Hollanda'da iş yapan Türk kökenli girişimcilerin ülke ekonomisine yaptığı katkıya dikkat çeken Güneş, ''Umarım bu ödül diğer işletme sahiplerini de motive eder'' diye konuştu.