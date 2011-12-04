-Girişimci sayısı arttı İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Türkiye'de 2008 yılında 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 4,6'ini oluşturan kurumsallaşmış girişimci oranı, 2010 yılında yüzde 10,7'ye yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de destekleriyle hazırlanan ''Türkiye'de Girişimcilik 2010'' raporu, ''II. Küresel Girişimcilik Zirvesi'' kapsamında düzenlenen toplantıda açıklandı. Raporu hazırlayan Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, rapora göre 2008 yılında 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 3,2'sini oluşturan kuruluş aşamasındaki girişimciler oranının yüzde 3,7'ye, yeni iş sahibi girişimciler oranının yüzde 3'ten yüzde 5,1'e, erken dönem girişimci oranının yüzde 6'dan yüzde 8,6'ya ve kurumsallaşmış girişimciler oranının yüzde 4,8'den yüzde 10,7'ye yükseldiğini aktardı. Karadeniz, bu verilere göre Türkiye'de girişimci sayısının arttığını ve kurulan girişimlerin piyasada, ekonomide bir süreklilik kazandığını söyledi. Türkiye'nin yeni iş sahibi girişimciler oranı ile araştırmaya katılan 24 ülke arasında 9. sırada yer aldığını belirten Karadeniz, kuruluş aşamasındaki girişimciler sıralamasında ise Türkiye'nin kendisine 20. sırada yer bulabildiğini kaydetti. Karadeniz, Türkiye'de genel olarak kadının girişimciliğe katılım oranının diğer ülkelere göre düşük olduğunu dile getirerek, her 100 erkeğe karşılık 28 kadının girişimcilik faaliyeti içerisinde olduğunu ifade etti. Fırsat sonucu iş kurmuş girişimcilerin eğitim düzeyi arttıkça fırsat sonucu iş kurmuş girişimcilerin sayısının da arttığına işaret eden Karadeniz, gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak fırsat sonucu iş kurmuş girişimcilerin oranın da yükseldiğini aktardı. Karadeniz, erken dönem girişimcilerin yaş durumuna bakıldığında her 5 gençten birinin işsiz olduğunun görüldüğünü belirterek, ''35-44 yaş arası ile 45-54 yaş arasındaki girişimcilerin sayısı artıyor. Bir şekilde girişimcilerimiz daha yaşlanıyor. Halbuki nüfusumuzun büyük çoğunluğu genç ve işsiz olduğu bir yaş grubunda gençlerimizi de kadınlarımız gibi girişimcilik faaliyetlerine katılması için desteklememiz lazım'' şeklinde konuştu.