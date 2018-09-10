Girişimci eski hükümlülere 50 bin liralık hibe

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - TÜRKİYE İş Kurumu\'nca (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere yönelik 50 bin liralık hibe desteği veriliyor.

Osmaniye İŞKUR tarafından bu kapsamda, hibe desteğinden eski hükümlülerin haberdar olabilmesi ve yararlanabilmesi için bilgilendirme toplantılarına başlandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün katkısıyla Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi Toplantı Salonu\'nda toplantısı düzenledi. İşgücü Yetiştirme Servisi Şefi Ayşe Duygu Yazan, eski hükümlülere hibe desteğinin amacını, şartları ve başvuru rehberini nasıl hazırlayacaklarını ayrıntılı anlattı. 50 bin liralık hibe desteğine ilgi gösteren eski hükümlüler ise toplantı salonunu doldurdu. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı toplantıda Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç yer aldı.

Hibeden yararlanmak isteyenler, girişimcilik sertifikalarıyla İŞKUR\'un internet sitesinde kasım ayında yayımlanacak \'Proje Başvuru Rehberi\'ni doldurarak, il müdürlüklerine başvurabilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağlanacak hibe desteği, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, toplantıda katılımcılara seslenerek, kamuda eski hükümlü ve engelli işçi alımlarının olduğunu belirtip, bu alımları mutlaka takip etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca mesleği olmayanların kurslarla iş sahibi yapıldığını da belirten Altunkaynak, iş arayanların İŞKUR\'un sunduğu mesleki eğitim hizmetlerden yararlanarak, iş hayatına girebileceklerini söyledi.



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