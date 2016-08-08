'Giriş çıkışa kapatıldı' iddiası yalanlandı; Atatürk Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'na giriş ve çıkışların 'ihbar' nedeniyle kapatıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan iddianın ardından havalimanı çalışanları 'kapatılma' iddiasını yalanladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabı üzerinden, "İnternette Atatürk Havalimanında uçuşların durdurulduğuna dair yayılan haberler asılsızdır. İtibar etmeyiniz. Rutin uçuşlar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'ndan güvenlik tedibirleri iyice artırıldı. 15 Temmuz'da başlayan sıkı tedbirler daha da etkin hale getirildi.Özellikle taksilerde arama yapılıyor, şüpheli araçlar ise arama noktalarında didik didik ediliyordu. Bugün itibari ile daha da sıklaştırılan aramalarda daha fazla aracın kontrol edilmesi ile devam edecek.