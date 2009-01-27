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Spor

Giricek sahalara dönüyor

Gordan Giricek'in, sarı-lacivertlilerin perşembe günü CSKA Moskova ile yapacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

27 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe Ülker'in Hırvat yıldızı Gordan Giricek'in, sarı-lacivertlilerin perşembe günü CSKA Moskova ile yapacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Sezon başında kasığından sakatlanan Fenerbahçe Ülker'in Hırvat yıldızı Gordan Giricek, 2,5 aylık arada sonra formasına kavuşuyor.

Hırvat oyuncunun Fenerbahçe Ülker'in perşembe günü CSKA Moskova ile oynayacağı Eurolig Top 16 ilk maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Ülker'in sezon başında NBA'den transfer ettiği Gordan Giricek sahalara dönüyor.

Sarı-lacivertli takımın, ikinci lig ekiplerinden Işıkspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Hırvat yıldızın etkili performansı koç Bogdan Tanjeviç'i memnun etti.

Karşılaşmada 21 sayı kaydeden Giricek'in ağrılarının neredeyse tamamen geçtiği ve perşembe günü oynanacak CSKA Moskova maçında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Gordan Giricek, sezon başında kasığından sakatlanmış ve 2,5 ayda sadece 3 maçta forma giyebilmişti.

En skorer oyununu 15 sayı kaydettiği CASA TED Kolej maçında sergileyen Hırvat yıldız, zirve adaylarından Türk Telekom önündeki performansıyla da sarı lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynamıştı.

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