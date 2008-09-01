Giricek resmen Fenerbahçe Ülker'de

Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Gordan Giricek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantı odasında yapılan törenle kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Giricek, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''2 sezondur lig şampiyonu olan Fenerbahçe, geçen sezon Avrupa Ligi'nde de çok başarılı sezon geçirmiş. Ben de bu takıma katkı sağlamak için geldim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Neden NBA'den Avrupa'ya dönme kararı aldın? Astronomik bir transfer ücreti mi teklif edildi'' sorusu üzerine Hırvat oyuncu, ''Avrupa'ya dönüşümün nedeni sadece para değil. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyordum ve Fenerbahçe Ülker'i tercih ettim. NBA'den dönmek iyi bir şey. Avrupa'da oynanan basketbol, NBA'yı yakalamış durumda. Olimpiyatta da gördük, birçok Avrupa takımı ABD karşısında oynayabiliyor'' yanıtnı verdi.



Giricek, Fenerbahçe futbol takımının Partizan ile kendi sahasında yaptığı maçı izlediğini, maçtaki seyirci ve atmosferi beğendiğini belirterek, ''O atmosferi özlemişim. Basketbol maçlarında da böyle olacağını biliyorum'' dedi.

