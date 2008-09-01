T24 LogoT24 Logo
Spor

Giricek resmen Fenerbahçe Ülker'de

Gordan Giricek, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı

01 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Gordan Giricek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantı odasında yapılan törenle kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Giricek, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''2 sezondur lig şampiyonu olan Fenerbahçe, geçen sezon Avrupa Ligi'nde de çok başarılı sezon geçirmiş. Ben de bu takıma katkı sağlamak için geldim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' diye konuştu.

Bir gazetecinin ''Neden NBA'den Avrupa'ya dönme kararı aldın? Astronomik bir transfer ücreti mi teklif edildi'' sorusu üzerine Hırvat oyuncu, ''Avrupa'ya dönüşümün nedeni sadece para değil. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyordum ve Fenerbahçe Ülker'i tercih ettim. NBA'den dönmek iyi bir şey. Avrupa'da oynanan basketbol, NBA'yı yakalamış durumda. Olimpiyatta da gördük, birçok Avrupa takımı ABD karşısında oynayabiliyor'' yanıtnı verdi.

Giricek, Fenerbahçe futbol takımının Partizan ile kendi sahasında yaptığı maçı izlediğini, maçtaki seyirci ve atmosferi beğendiğini belirterek, ''O atmosferi özlemişim. Basketbol maçlarında da böyle olacağını biliyorum'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24