Giresunspor kazandı, ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Giresunspor, ligde kalmayı garantiledi.

Süper Lig'de Giresunspor, Adana Demirspor'u Çotanak Stadyumu'nda ağırladı.

Giresunspor maça Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir 11'iyle başladı.

Adana Demirspor ise Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga 11'iyle sahada yer aldı.

Tempolu başlayan maçın 21. dakikasında Giresunspor, Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devreye ev sahibi Giresunspor'un üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya Adana Demirspor iki değişiklikle başladı. Erhun Öztümer ve Damja Djokovic, Birkir Bjarnason ve Gökhan İnler'in yerine oyuna dahil oldu.

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Giresunspor, Fousseni Diabate'nin asistinde Serginho'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Giresunspor, aldığı galibiyetle puanını 43 yaptı. Bu sonuçla Giresunspor, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.