Giresunspor galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor, TFF 1. Lig'de üst üste dokuzuncu zaferini elde etti.

TFF 1. Lig'de Giresunspor, Bursaspor'u konuk etti. Lider Giresunspor yükselişini Bursaspor karşısında da sürdürdü.

13. dakikada Ibrahima Balde ile 1-0 öne geçen Giresunspor sadece 1 dakika sonra yine Balde ile skoru 2-0'a getirdi. 38. dakikada Bursaspor'un penaltı atışını gole çeviren Emirhan Aydoğan farkı bire indirse de bu skor puan için yeterli olmadı.

İlk yarısı 2-1 biten maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Giresunspor sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini elde eden Giresunspor 44 puana yükseldi ve liderliğini perçinledi. Bursaspor ise 30 puanda kaldı.