T24 LogoT24 Logo
Spor

Giresunspor’da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

07 Şubat 2021 22:43

Bursaspor karşılaşması öncesi Giresunspor’da yapılan Covid-19 testleri sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.

giresunsporgiresunkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24