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Spor

Giresunspor'da 1 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

12 Şubat 2021 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 1 A takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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