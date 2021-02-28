Giresunspor: 1 - Altay: 2

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Altay'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 16 maç sonra ligde mağlup oldu.
Maçtan önemli anlar
13. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın ceza sahası yakınından gönderdiği pasa Caner Hüseyin ceza yayından gelişine şut çekti. Top kalenin üst direğini sıyırarak dışarı çıktı.
24. dakikada Giresunspor’da taç atışının ardından sağ kanatta Serginho ceza sahasına derinlemesine pas gönderdi. Topu alan Eren'in vuruşunda top direği sıyırarak dışarı çıktı.
47. dakikada Altay’da Paixao’nun gönderdiği pası alan Erhan, ceza sahası yakınında vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
56. dakikada Giresunspor’da Nalepa ceza sahasına orta yaptı. Kale yakınındaki Balde topu alarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1
70. dakikada Altay’da köşe vuruşunun ardından ceza sahasından oluşan karambolde Paixao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2