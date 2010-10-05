-GİRESUN'DAN AVRUPA VE ASYA'YA SALAMURA BALIK GİRESUN (A.A) - 05.10.2010 - Giresun'da kurulu tesislerde işlenen şoklanmış hamsi ve istavritler Avrupa ve Asya'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Balık sezonunun başlamasıyla bölgedeki balıkçı tezgahlarında şu günlerde yerini almaya başlayan istavrit ve hamsi gibi çeşitli balıklar salamura edilerek Avrupa ve Asya'nın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kumyalı Su Ürünleri İşleme Tesisi sahibi Hüseyin Kol, tesislerde salamura haline getirdikleri balıkları başta İtalya, Fransa ve Mısır gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi. AB standartlarında üretim yaptıklarını anlatan Kol, ''Hava şartları el verdiği sürece Avrupa ve Asya'ya sezon boyu balık yedireceğiz'' dedi. Bu yılki sezon beklentilerini karşılayacağını umut ettiklerini kaydeden Kol, şunları söyledi: ''Tesisimizde palamut, çinakop, hamsi, istavrit, alabalık gibi balık türlerini kullanıyoruz. Tesisimizde, günlük 500 kilo ile 1 ton arasında ürün işliyoruz. İşlediğimiz balıkları soslu, sade ve zeytinli ürünler olarak tabaklar halinde hazırlayıp kasalarla satışını yapıyoruz. Distribütörler aracılığıyla İtalya, Fransa, ve Mısır gibi ülkelere salamura balık ürünleri ihraç ediyoruz. İlerleyen günlerde tesisimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir laboratuvar kurarak bölgede bu anlamda söz sahibi olmayı da hedefliyoruz.'' Antalya, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de salamura halinde balık ürünleri satışı yaptıklarını ifade eden Kol, Karadeniz'deki balık çeşitlerinin artmasına göre salamura çeşitlerinin de artacağını kaydetti.