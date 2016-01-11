Giresun'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe grupta liderliği bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında, deplasman Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Josef de Souza ve 90. dakikada Fernandao kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 9 yaparak liderliğini sürdürürken, Giresunspor henüz puanla tanışamadı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Giresunspor: Eser, Rızvan, Özgür, Onur, Hüsamettin, Dodo Sandro, Tchami, Fevzi, Abwo, Waldison, Muriqi

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Ba, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef de souza, Markovic, Nani, Fernandao