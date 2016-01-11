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Spor

Giresun'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe grupta liderliği bırakmadı

Giresunspor'a konuk olan sarı lacivertlilerin golleri, Josef de Souza ve Fernandao'dan geldi

11 Ocak 2016 00:53

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında, deplasman Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Josef de Souza ve 90. dakikada Fernandao kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 9 yaparak liderliğini sürdürürken, Giresunspor henüz puanla tanışamadı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Giresunspor: Eser, Rızvan, Özgür, Onur, Hüsamettin, Dodo Sandro, Tchami, Fevzi, Abwo, Waldison, Muriqi
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Ba, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef de souza, Markovic, Nani, Fernandao

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