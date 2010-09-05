-GİRESUN'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI GİRESUN (A.A) - 05.09.2010 - Bayram ziyareti için Bursa'dan Giresun'un Güce ilçesine gidenleri taşıyan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı ziyareti için Bursa'dan memleketleri Giresun'a giden Fahri Afat (31) yönetimindeki 34 MSM 11 plakalı otomobil, Tekke köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Gelevera Deresi'ne yuvarlandı. Kazada sürücü Fahri Afat ile otomobilde bulunanlardan Mehmet Adıyaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatma (25), Yunus (5), Kazım (9), Deniz (6) ve Havva Adıyaman (25) ile Pınar Afat (7), Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Havva Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.