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Giresun'da şarbon hastalığı tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi

Hastalığın görüldüğü köyde tarama yapan sağlık ekipleri, hastalığa yakalanan başka kimse olmadığını açıkladı

04 Haziran 2015 00:27

Giresun'a bağlı Yağlıdere İlçesi'nde, şarbon hastalığı tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişi de, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Giresun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl ÖzdenYağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde dün 4 kişide şarbon hastalığının görülmesi üzerine bölgede yaşayanların sağlık taramasından geçirildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda bir kişinin daha derisinde lezyonların bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Şarbon hastalığı tespit edilen kişinin tedavi altına alındığını söyleyen Özden, "Köyde sağlık ekiplerimiz hastalıklı hayvanlarla temas edenler başta olmak üzere herkesi sağlık taramasından geçirdi. Yapılan taramalar sonrası bölgede başka hasta olan kişi bulunmadığını belirledik” dedi.

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