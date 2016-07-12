Giresun'da saldırı; 2 polis yaralandı

Giresun’un Dereli ilçesinde devriye görevini yapan polis aracına, PKK'lı oldukları belirtilen bir grup tarafından dün gece ağaçlıklı alandan ateş açıldı. Saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda 2 polis memuru da mayın patlaması sonucu yaralandı. Giresun Valisi Hasan Karahan, taciz ateşini gerçekleştirenler için ise "Bizim düşündüğümüz PKK'nın grubu, PKK'nın buradaki grupları" ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay saat 23.00 sıralarında ilçe otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan polis aracına, ağaçlıklı alandan ateş açıldı. Açılan ilk ateş sırasında polis memuru Suat Elidar yaralandı. Saldırganlar ormanlık alana kaçarken, yaralanan polis memuru Elidar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Suat Elidar’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra ilçede alarma geçen polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturdu. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Karahan: Vur-kaç taktiği ile eylemler yapıyorlar

Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne gelen ve tedavi altına alınan yaralı polis memuru Suat Elidar’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Hasan Karahan, açıklamalarda bulundu.

Polis memuru Elidar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Karahan, "Dereli ilçesinde otogar mevkiinde saat 23.00 sıralarında polis aracına taciz ateşi açıldı. Bir polis memuru olayı hafif yaralarla atlattı. Saldırganlara hemen karşılık verildi. Saldırganlar karanlıktan faydalanarak kaçtı. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bir süredir bölgemizde hareketlilik olduğunu biliyoruz. Bitki örtüsü ve coğrafi yapıdan da faydalanarak vur-kaç taktiğiyle taciz eylemleri yapıyorlar. PKK’nın bölgede tutunma ve eylem yapma gayretlerini biliyoruz. Ama farklı bir şeyde olabilir. Husumet ve siyasi olmayan bir faaliyet de olabilir. Konuyu araştırıyoruz" dedi.

İki polis memuru mayın patlaması sonucu yaralandı

Dereli ilçesinde polis aracına ateş açılması sonrasında bölgede başlatılan operasyonda 2 polis memuru, arazide mayın patlaması sonucu yaralandı. Polis memurları, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Vali Karahan, ekip otosuna 23.00 sularında gerçekleşen ve taciz ateşi olarak değerlendirdikleri saldırının hemen ardından emniyet güçlerinin arama, tarama faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Saldırıda ateş edilen yerin civarında bir patlayıcının tuzaklandığını aktaran Karahan, "Daha önce yerleştirilen patlayıcıya maalesef basılıyor. Ateşleme yapılan yerin civarında tuzaklama yapmışlar, maalesef iki yaralımız var. İlk değerlendirmemiz bu yönde" dedi.

Karahan, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, bölgedeki faaliyetlerin netice alınıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Vali Karahan, taciz ateşini gerçekleştirenler için ise "Bizim düşündüğümüz PKK'nın grubu, PKK'nın buradaki grupları" ifadesini kullandı.