Giresun'da polis aracına silahlı saldırı: 2 polis yaralı

T24 - Giresun'da polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Giresun'un Aksu Mahallesi Kargın deresi mevkisinde polis otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu Giresun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Cengiz Karadağ ile Mustafa Poyraz yaralandı.



Karadağ ile Poyraz, özel bir hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Karadağ'ın sırtından, Poyraz'ın ise el ve ayağından yaralandığı bildirildi.



Olayın meydana geldiği Aksu ile Aydınlar mahalleleri mevkisini, gece görüş dürbünleri olan özel harekat polisleri güvenlik çemberine aldı. Güvenlik güçleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Olay yerine gelen Giresun Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol, Emniyet Müdürü Cemal Levent ile İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ufuk Özsoy, olay yeri yakınında oluşturulan güvenli bölgede operasyonu takip ediyor.

Uzun namlulu Kalaşnikof marka tüfeklerle ateş açılarak gerçekleştirilen saldırıda yaralanan polis memurlarının bulunduğu polis otomobili ise Bölge Trafik Müdürlüğü garajına çektirildi.



Öte yandan, 26 Nisanda, Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere köyündeki Kanlıhan Köprüsü'nden askeri araç geçtiği sırada, köprü kenarına döşenen mayının patlaması sonucu Jandarma Astsubay Ahmet Eryılmaz şehit olmuş, jandarma erler Osman Kaya ile Erdem Ay yaralanmıştı.



