Giresun'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK\'lı bir grup terörist arasında çıkan çatışma ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 3 sırt çantası ile 1 Kalaşnikof tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Kış yapılanması için bölgeye geldikleri tahmin edilen teröristleri yakalamak için güvenlik güçleri bölgedeki operasyonları sürdürüyor.

Yağlıdere\'ye bağlı Suludüz Yaylası\'ndaki bir evden dün hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zırhlı araçlarla bölgeye ulaşan askerler ile PKK\'lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında, terörist gruba ait olduğu değerlendirilen 3 sırt çantası ile 1 Kalaşnikof tüfek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Çantalarda ayakkabı, ekmek, kuru gıda, yatak, mont, telsiz ile diğer yaşam malzemeleri bulundu. Dedektör köpeklerle birlikte kapsamlı operasyon yürüten güvenlik güçleri, yoğun karın bulunduğu bölgede teröristlerin izini sürüyor.

Teröristlerle sağlanan sıcak temas, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda yakalanan PKK\'lı terörist \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan\'ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K. ve eşi G.K.\'nin terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş, şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



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