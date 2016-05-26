Giresun’da mayın patladı; 1 özel güvenlik yaralı

Giresun-Gümüşhane sınırında bulunan Yaşmaklı Barajı’nda araziye tuzaklanan mayının patlaması sonucu barajda görevli bir özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, saat 14.00 sıralarında Giresun-Gümüşhane sınırındaki Yaşmaklı Barajı sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zarar verilen barajda tadilat çalışmalarının yapıldığı esnada araziye döşenen mayının patlaması sonrası işe bir süre önce başladığı öğrenilen Abdurrahman Bekirefendioğlu isimli güvenlik görevlisi ayağından yaralanırken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Olay sonrası ağır yaralı olarak önce Doğankent Devlet Hastanesi'ne ardından da Tirabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekirefendioğlu, ardından sevk edildiği Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.