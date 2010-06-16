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Giresun'da karakola taciz ateşi

16 Haziran 2010 07:24

T24 - Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık beldesi Jandarma Karakolu'na terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Karakolun güney kısmındaki ormanlık alandan açılan ateşe, jandarma ekipleri anında karşılık verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren tacizin ardından terör örgütü mensupları karanlıktan da yararlanarak ormanlık alana doğru kaçtı.

Güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı taciz ateşi üzerine bölgeye Bulancak Jandarma Komando Birliğinden ekipler sevk edildi. Ekipler, arazide arama tarama faaliyetine başladı.

Kovanlık Belediye Başkanı Mehmet Küçük, terör örgütü mensuplarınca geçen yıl da aynı karakola taciz ateşi açıldığını anımsatarak, ''Saldırının olduğu saatlerde halkımız sokaktaydı. Halkımızın teröre büyük öfkesi var, terörden korkusu yok. Güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz'' dedi.

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