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Giresun'da jandarma timine saldırı: 1 asker yaralı

Yaralı Uzman Çavuş Cihat Mutlu, hastanede tedavi altına alındı

02 Ekim 2015 21:45

Giresun'un Tirebolu ilçesi Aslancık köyü mevkiinde devriye görevi yapan jandarma timine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.

Giresun'u Gümüşhane'ye bağlayan karayolu üzerinde devriye görevi yapan jandarma timine bugün saat 15.30 sıralarında saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Uzman Çavuş Cihat Mutlu ayağından yaralandı. Yaralı uzman çavuş Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, bölgeye çok sayıda jandarma komando ve özel hareket polis ekipleri sevk edildi.

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