-Giresun'da ev yangını: 2 ölü GİRESUN (A.A.) - 29.12.2011 - Giresun'da, bir evde çıkan yangında zihinsel engelli 2 kardeş, yanarak öldü. merkez Çavuşoğlu köyü Keleşli mevkisinde, Hülya Bayrak ve birlikte yaşadığı Şenel Topal'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında, Hülya Bayrak'ın, ilk evliliğinden olan kızı Sude Duygu Bayrak (5) ikinci evliliğinden olan çocuğu İsmail Topal (4), alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından girdikleri evde zihinsel engelli 2 kardeşin cesetleriyle karşılaştı. Anne Hülya Bayrak ile Şenel Topal'ın alışveriş yapmak için evden ayrıldıkları, yangının da bu sırada çıktığı öğrenildi. Eve geldiklerinde çocuklarının öldüğü haberini alan Bayrak ve Topal, sinir krizi geçirdi. Yanarak ölen iki kardeşin cesetleri incelemenin ardından, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Şenel Topal ile imam nikahlı yaşayan Hülya Bayrak'ın, zihinsel engelli çocuklarını evde bırakarak alışverişe gittiklerini, bu sırada yangın çıktığını belirterek, ''İtfaiye ekiplerimiz olay yerine anında müdahale etti. Söndürme çalışmalarını ben de takip ettim. İki çocuğumuzu kaybettiğimiz için üzgünüz. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılıyor'' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.